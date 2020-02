Karneval in Leverkusen: Die Jecken erobern die Straßen – alle Infos zu den Zügen

Leverkusen -

Von Karnevalsfreitag bis Rosenmontag ziehen die Narren durch Leverkusen. Mit unseren Infos sind Sie für die jecken Tage bestens vorbereitet. Alaaf!



Zug in Hitdorf

So richtig eingeläutet wird der Leverkusener Karneval auch im Jahr 2020 in Hitdorf. Dort steigt mit dem Hetdörper Schull- und Veedelszoch am Freitag, 21. Februar, der erste Zug der Stadt. Die 27. Ausgabe steht unter dem Motto „An jeder Eck en Hitdörper Jeck“. Die Aufstellung beginnt mittags gegen 13 Uhr, um 14.33 Uhr ziehen die Festwagen auf Höhe des Heerwegs los über die Hitdorfer Straße bis zum Kirmesplatz.



Etwa 600 kostenlose Parkplätze stehen am Hitdorfer Badesee zur Verfügung. Kommt man nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Zoch, sollte diese Möglichkeit auch genutzt werden, denn die Stadt kündigte an, verstärkt auf die Einhaltung der Parkverbote in Hitdorf zu achten. Unterwegs sind 1500 Teilnehmer in 40 Gruppen. Anders als im letzten Jahr ist die Kindersammelstelle diesmal an der Hitdorfer Stadthalle, Hitdorfer Straße 113.

Zug in Schlebusch

Mitlaufen können leider nicht alle Vereinsmitglieder, dafür sind zu viele Jecken der „Grün-Weiß Schlebusch e.V.“ in die Organisation eingebunden – damit der Schull- und Veedelszoch auch in diesem Jahr reibungslos vonstattengeht. Zum 33. Mal findet der Zug nun hintereinander statt. Ein jeckes Jubiläum also, bei dem alles glatt gehen soll. Wie passend, dass Bayer 04 das erste Mal seit Jahren nicht an Karnevalssamstag spielt: „So kommen vielleicht auch Fußballfans, die sonst im Stadion waren, vorbei“, hofft der erste Vorsitzende Hans-Peter Teitscheid.



Gute Laune auch in Schlebusch! (Archivbild) Ralf Krieger Foto:

Viel mehr allerdings sollten es nicht werden, denn mit bis zu 45.000 Besuchern ist der familienfreundliche Schull- und Veedelszoch schon in den letzten Jahren der bestbesuchte in ganz Leverkusen gewesen. Für die Jecken geht es am 22. Februar vom Startpunkt an der Kreuzung Johannes-Dott-Straße/Reuterstraße über die Oulustraße durch die Fußgängerzone bis zur Gezelinallee und weiter durch die Felix-von-Roll-Straße bis zur Auflösung in der Morsbroicher Straße. Start ist um 13.33 Uhr, das diesjährige Motto lautet: „Mir Schliebijer treiben's bunt, jeck bis zum Meeresgrund.“

Der Parkraum am Freiherr-von-Stein-Gymnasium ist auch in diesem Jahr eng begrenzt, es wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Seitenstraßen und Einmündungen werden wie gewohnt gesperrt. Etwa 1.400 Zugteilnehmer nehmen teil, „teilweise machen pro Gruppe hundert Kinder mit“, freut sich Teitscheid. Das Jubiläum kann also kommen. Der große Wunsch des Vereins: Dass diesmal auch das Wetter mitmacht. Denn der verregnete Karnevalssamstag im letzten Jahr schreckte einige jecke Leverkusener ab, mitzumachen.

Zug in Lützenkirchen

Am Karnevalssonntag, 23. Februar, setzt sich der Zug um 14.11 Uhr in Bewegung. Aufstellung ist auf der Dohrgasse. Von dort aus ziehen die Teilnehmer über die Straße Auf dem Bruch, den Sperberweg und Am Sportplatz bis hin zu selbigem, wo die Auflösung ist. Der Zugweg wird ab 12.30 Uhr gesperrt.

Schlümpfe in Holzhausen (Archivbild) Britta Berg Foto:

Die beiden größten Züge der Stadt finden traditionell am Sonntag in Wiesdorf und am Montag in Opladen statt. Wir geben einen Überblick über Zugwege, Sperrungen und Parkmöglichkeiten.

Zug in Wiesdorf

Am Sonntag, 23. Februar, ziehen etliche Festwagen unter dem Motto „Mir all sin Leverkusen“ durch die Wiesdorfer Straßen. Die etwa 1700 Teilnehmer aus 17 Karnevalsgesellschaften starten vor dem Möbelhaus Schmidt am Kreisverkehr am Ludwig-Erhard-Platz um 13.33 Uhr in die Pechstraße, von dort aus geht es rechts auf die Breidenbachstraße.



Über die Dönnhofstraße ziehen die Jecken in die Friedrich-Ebert-Straße, von dort aus geht es ein weites Stück über die Hauptstraße. Nach zwei kurzen Passagen über Kaiserstraße und Carl-Leverkus-Straße wird der Zug auf der Wöhlerstraße aufgelöst. Wie in den letzten beiden Jahren stellt Ostermann sein Parkhaus zur Verfügung, eine Anreise zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln dürfte trotzdem unkomplizierter sein.

Auch die Wiesdorfer feiern. (Archivbild) Ralf Krieger Foto:

Immerhin rund 900 Autos finden an der Marienburger Straße Platz. In diesem Jahr fällt der Zug auf ein Heimspiel von Bayer 04 Leverkusen, „wir mussten daher 22 Leute vom Sicherheitsdienst nachbuchen“, wie Uwe Krause vom Festausschuss Leverkusener Karneval erklärt. Hintergrund: Viele Kräfte der Polizei, die sonst beim Zug im Einsatz wären, werden beim Bundesligaspiel gebraucht

Zug in Opladen

Bevor die Session in Leverkusen zu Ende geht, setzt sich in Opladen noch der Rosenmontagszug in Bewegung. Der Zug hat etwa 2000 Teilnehmer – und zieht in diesem Jahr unter dem Motto 14.11 Uhr unter dem Motto „Stonn op un danz em jecke Leechterjlanz“ durch die Straßen.



Schon vormittags stellen sich die Wagen auf, dann geht es wie in den vergangenen Jahren über die Opladener Straße, Birkenbergstraße, Kanalstraße, Steinstraße und Altstadtstraße bis in die Lessingstraße, wo der Zug aufgelöst wird.

Rund 50 kunterbunte Karnevalstruppen werden insgesamt erwartet – zu Fuß, auf Wagen oder als Musikkorps. Das Parkhaus an der Kantstraße bietet Platz für etwa 350 Pkws. Auf dem Opladener Marktplatz soll erneut ein Zelt stehen, geparkt werden kann dort also nicht. Erst wieder, wenn die Karnevalseuphorie nach dem letzten Zoch abflaut. Aber das dauert ja noch!