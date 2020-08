Leverkusen -

Was war das für ein Hallo, als vor zehn Jahren die Fakultät Nummer 11 der damaligen Fachhochschule Köln eröffnet wurde. In einem Notquartier unter dem Bayer-Kreuz, das die Studenten bis dato nicht verlassen haben: Der Neubau in der Bahnstadt Opladen ist noch nicht bezugsfertig. Noch zwei Jahre früher gab es die ersten Ansätze, Leverkusen wieder zu einer Hochschulstadt zu machen. Das fanden damals alle unglaublich wichtig.