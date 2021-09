Änderungen bei Wahlllokalen: Rekord bei Briefwahlbeteiligung in Leichlingen

Leichlingen -

Das ist ein neuer Rekordwert: Rund 9100 Leichlingerinnen und Leichlinger haben bereits zu den Bundestagswahlen einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Noch bis kommenden Freitag, 24. September, 18 Uhr, können Wahlberechtigte, die in das Leichlinger Wahlverzeichnis eingetragen sind, Briefwahlunterlagen beantragen. Das Wahlamt, aktuell am Haupteingang des Rathauses untergebracht, öffnet aus diesem Grund letztmalig und zusätzlich am nächsten Freitag von 14 bis 18 Uhr.

Sonderfälle

Das könnte Sie auch interessieren Ergebnis, Wahllokal, Kandidatinnen, Kandidaten : Die Bundestagswahl 2021 in Leichlingen

Das Wahlamt macht auf spezielle Ausnahmen aufmerksam: „Im Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, ist der Antrag noch bis zum Wahltag, 26. September, 15 Uhr möglich. Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten Wahlscheine nicht zugegangen sind, können noch bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, neue Wahlscheine beantragen. Hierfür ist das Wahlamt am Samstag, 25. September, von 9 Uhr bis 15 Uhr und am Wahltag selbst ab 8 Uhr unter ☎ 02175/ 992 114 zu erreichen.“

Die fertigen Wahlbriefe müssen beim Wahlamt am Wahltag bis spätestens 18 Uhr eingegangen sein. Später eingehende Wahlbriefe werden nicht berücksichtigt.

Hier erfahren Sie mehr zur Bundestagswahl in Leichlingen

Am Wahlsonntag stehen die üblichen Wahllokale zur Verfügung. Lediglich im Wahl Bezirk 3, Am Heidchen, hat sich eine Änderung ergeben. Dort ist das Wahllokal nicht mehr in der ehemaligen Gaststätte (jetzt Blumengeschäft), sondern in einer Sporthalle in städtischer Nutzung im Toscana Sportpark an der Opladener Straße. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Wählerberechtigten in den Wahllokalen nicht der 3G-Regel unterliegen. Eine Kontrolle findet nicht statt. Aus diesem Grund besteht jedoch landesweit eine Maskenpflicht und ein Abstandsgebot in den Wahllokalen. Ein eigener Stift sollte nach Möglichkeit ebenfalls mitgebracht werden. (riw)