Knapp 100 Demonstranten hatten sich am Samstag in Leichlingen eingefunden.

Sie wollten gegen Polizeigewalt protestieren - ursprünglich vor dem Privathaus des NRW-Innenministers Herbert Reul.

Leichlingen -

Mitglieder der linken Szene NRWs haben sich am Samstag in Leichlingen versammelt, um gegen "Repression und Polizeigewalt" aufzubegehren. Mit 250 Teilnehmenden hatten die Organisatoren kalkuliert, knapp hundert hatten sich nach einer Stunde eingefunden. Ihnen gegenüber stand eine Hundertschaft an Polizisten, jedoch in einigem Abstand an neuralgischen Punkten positioniert. Die Polizei spricht von einem "friedlichen Verlauf der Versammlung", die "völlig störungsfrei" verlaufen sei.