Drachenflugfest Witzhelden: Mit Wind-Energie in den Himmel

Leichlingen -

Die riesige Röhre zieht Kinder magisch an. Zu Duzenden springen sie um dieses niedrig über dem Feld dahinschwebende bunte Etwas herum. „Es macht total viel Spaß, dass man da drunter durch rennen kann“, sagt der Siebenjährige Leon und die dreijährigen Zwillinge Lara und Greta nicken. Schließlich gefällt auch ihnen die Röhre mit am Besten beim diesjährigen Drachenflugfest auf den Witzheldener Höhen.

Fliegende Legofiguren

Der zehnjährigen Leona gefällt das Zusammenspiel der unzähligen Flugobjekte – von Legofiguren über rasante Lenkdrachen bis zum kleinen selbstgebauten, klassischen Drachen. „Es ist so schön bunt, ich mag es, zu beobachten, wie sie alle durch die Luft gleiten“, sagt sie. Zum Fest kämen sie regelmäßig, sagt ihre Mutter, ansonsten schafften sie es im Alltag eher selten, Drachen steigen zu lassen. „Irgendwie braucht man dann doch einen Anlass, um sich auf den Weg zu machen.“

Ausflug mit Freunden: Die Kinder Leona (v.l), Leona, Anton, Emil, Luis und die Zwillinge Lara und Greta haben Spaß. Stefanie Schmidt Foto:

Das Wetter hat nicht einen so strahlend blauen Himmel parat wie im letzten Jahr, dafür aber einen ordentlichen Wind. „Und bislang hingen auch keine Drachen in der Telefonleitung, also alles super!“ resümiert Niklas Schunder, Vorsitzender der Jungen Union Leichlingen, die das Fest auf der Wiese des Bauernhofs Tiedmann organisiert und die Drachenfans mit Würstchen und Getränken versorgt.

Zufrieden ist auch Richard Schubert, der als Vorsitzender des Vereins „Eddy hilft“ vor Ort ist. Wie in jedem Jahr verkauft der Verein hier gespendete Drachen und andere Kinderspielsachen, um mit den Einnahmen Kinder aus sozial schwachen Familien zu unterstützen.

Verein weitet Arbeit aus

Aktuell konzentriere sich der Verein vor allem auf Hilfe für Alleinerziehende, sagt Schubert. „Uns kann der Strom- und Gaspreis zum Glück egal sein, wir nutzen die Windkraft“, scherzt er mit Blick auf die bunten Drachen am grauen Himmel. Aber in vielen Familien sei das natürlich ein großes Problem. Daher ist er froh, dass auch in diesem Jahr wieder viele, teilweise auch richtig große Drachen gespendet wurden, die in Witzhelden ordentlichen Absatz finden. „Aber Witzhelden alleine ist uns zu klein geworden“, sagt Schubert schmunzelnd. Durch coronabedingte Einschränkungen fehlen auch seinem Verein Einnahmen. Im vergangenen Jahr war „Eddy hilft“ zum ersten Mal auch beim Drachenfest in Harlingersiel an der Nordsee am Start, im nächsten Jahr stehen die Chancen gut, dass noch ein Fest hinzukommt.