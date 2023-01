Einbruch am Further Weg Tresorknacker nahmen zweiten Safe komplett mit

Leichlingen – Tresorknacker sind am vergangenen Wochenende in einen Betrieb am Further Weg eingedrungen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, haben die Diebe einen Safe aufgebrochen und geplündert und einen weiteren Tresor komplett gestohlen.

Die Tat geschah im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis zum frühen Montagmorgen, als die Verwüstungen im Gebäude festgestellt wurden.

Diebe kletterten über eine Leiter ins Obergeschoss

Die Täter sind mit einer Leiter ins erste Obergeschoss des Firmengebäudes geklettert und haben ein Fenster eingeschlagen. In den Geschäftsräumen öffneten sie mit Brachialgewalt einen Tresor und entwendeten dessen Inhalt. Einen weiteren Schrank nahmen sie mit und entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Die Höhe des Schadens wird laut Polizei noch ermittelt. (hgb)