Ersatzpflanzungen in Leichlingen: Acht Bäume wurden fürs neue Hallenbad gefällt

Leichlingen -

Leichlingen. Eine Waldfläche auf einem privaten Grundstück in Diepental soll die gefällten Bäume am Blütenbad ersetzen. Acht sogenannte Großbäume, also solche, deren maximal erreichbare Wuchshöhe über 20 Meter liegt, wurden zugunsten des Neubaus des Hallenbads gefällt. Auf der Freifläche in Diepental von 8500 Quadratmetern sollen knapp 2700 Setzlinge heimischer Baumarten gepflanzt werden. Die Leichlinger Bäder- und Beteiligungsgesellschaft habe laut Antwort der Verwaltung auf einen Antrag der Interessengemeinschaft Future for Leichlingen nach dieser Möglichkeit der Kompensation gesucht. Im neuen Freibad sind zehn neue Bäume und eine Begrenzung aus Hecken sowie eine Photovoltaikanlage und Dachbegrünung vorgesehen.