Gaststätte feiert Jubiläum: 50 Jahre „Zur Kutsche“ in Leichlingen

Gaststätte 50 Jahre Restaurant „Zur Kutsche“ in Leichlingen: Das Jubiläum feiern die Inhaber am Freitag, 9. August, mit einem Open-Air-Konzert. Das Lokal in Balken, das bis 2017 von Friedhelm Hausmann und seiner Frau Ute betrieben wurde – 48 Jahre lang –, ist vergangenes Jahr von Nicolai Esser und Dominic Spranger übernommen worden. Sie verhinderten zur Freude der Anwohner des Dorfs, dass die Wirtschaft geschlossen wurde. Im März 2018 wurde groß die Neueröffnung gefeiert.

Neues Konzept kommt an



Ihr neues Konzept mit Steaks, Burgern und Cocktails kam bei den Gästen gut an. Auch wenn das junge Duo gemeinsam mit Restaurantleiterin Nina Winkel die Traditionsgaststätte noch keine 50 Jahre führt: Das „neue“ Kutschen-Team will zeigen, dass es die Tradition des urigen Fachwerkhauses weiterführt.



Vier Sängerinnen werden bei dem Abendprogramm Lieder aus vier Genres singen: Schlager, Country, Rock und Oldies. Es treten auf: Susan Lentzen, Natascha Wenrich, Virginia Lisken und Ute Dahm.

Getanzt wird im Biergarten, wo auch der Grill geheizt ist, und gegessen im Restaurant à la carte. Ab 18 Uhr ist Einlass, mit der Live-Musik geht es um 20 Uhr los. (aga/hgb)



www.restaurantzurkutsche.de