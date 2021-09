Haus wegen Einsturzgefahr evakuiert: Unbekannte sprengen Geldautomat in Leichlingen

Leichlingen -

In Leichlingen haben Unbekannte am Mittwochmorgen einen Geldautomat in den Räumen des SB-Terminals der Sparkasse Bahnhofstraße /Ecke Hochstraße gesprengt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Explosion gegen 4.40 Uhr, Anwohner sprechen von einem sehr lauten Knall.

In Leichlingen wurde ein Geldautomat eines SB-Terminals gesprengt. Britta Berg Foto:

Feuerwehr und Polizei waren vor Ort und sicherten Spuren, die Hochstraße ist aktuell gesperrt. Scherben liegen nach wie vor quer über die Fahrbahn verstreut. Bei der Sprengung sind laut Polizeiangaben massive Schäden an dem Wohn-und Geschäftshaus entstanden, sodass das Objekt vollständig evakuiert werden musste. Auch Nachbarn mussten aufgrund der Einsturzgefahr evakuiert werden.

In dem Haus sind auch ein Bioladen und eine Metzgerei untergebracht. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Die Fenster sind geborsten. Britta Berg Foto:

Ein Anwohner berichtet von einem schwarzen BMW mit Düsseldorfer Kennzeichen, der direkt danach geflüchtet sein soll. Er hatte noch versucht, das Fahrzeug zu fotografieren. Die Polizei spricht von Zeugen, die verdächtige Personen im direkten Umfeld der Bank beobachtet hätten, die nach der Tat gemeinsam in einem dunklen Auto in Fahrtrichtung A3 geflüchtet seien. Ob und wieviel Beute die Täter gemacht haben, wird derzeit geprüft, die Ermittlungen dauern an. (BB/aga)