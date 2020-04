Leichlingen -

Wie erleben Immobilienmakler, Hausverkäufer und Interessenten die Beschränkungen der Corona-Krise? Hans-Günter Borowski sprach über die Lage auf dem Markt mit Markus Luyven, dem Regionaldirektor der Kreissparkasse Köln in Leichlingen.

Herr Luyven, spüren Sie wegen der Corona-Krise einen Rückgang der Immobilien-Geschäfte in Leichlingen, Burscheid und der Region?

Manch potenzieller Verkäufer reagiert aktuell abwartender. Was den Wunsch nach Immobilienfinanzierungen betrifft, verzeichnen wir allerdings weiterhin eine hohe Nachfrage.

Sind wegen der Kontaktbeschränkungen Hausbesichtigungen möglich oder nehmen Käufer und Verkäufer derzeit lieber Abstand davon?



Markus Luyven von der Kreissparkasse Köln (Archivbild) Britta Berg Foto:

Das hängt von der Beschaffenheit der Immobilie ab: In geräumigen Häusern etwa, in denen die Abstandsregelungen eingehalten werden können, finden nach wie vor Besichtigungen statt.

Lesen Sie hier, wie Umzugsunternehmen mit der Krise umgehen und wie sich der Wohnungsmarkt in der Nachbarstadt Leverkusen aktuell verändert.

Verzögern sich Abschlüsse, weil Notartermine nicht möglich sind?

Notartermine finden offenbar weiterhin statt. Wir verspüren in dieser Hinsicht jedenfalls keine Verzögerungen.

Kann die Kreissparkasse den Kunden bei Finanzierungen und laufenden Darlehen mit besonderen Erleichterungen im Zuge der Corona-Verordnungen entgegenkommen?

Die Finanzierungsberatung kann selbstverständlich auch ohne räumliche Nähe stattfinden. Vieles kann telefonisch, per Chat oder E-Mail geklärt werden. Wir stehen jedoch für unsere Kunden auch weiterhin persönlich in unseren beiden Leichlinger Filialen zur Verfügung. Für Kunden, die infolge der Corona-Epidemie in finanzielle Nöte geraten sind, stehen wir für Gespräche zur Verfügung und versuchen gemeinsam schnelle und unkomplizierte Lösungen zu finden.

Welche Auswirkungen wird die Corona-Krise auf die Immobilienpreise haben? Werden Häuser teurer oder kommt es eher zu Notverkäufen?

Auch wenn aktuell mancher Verkäufer eher abwartend agiert, sehe ich jedoch keine grundlegenden substanziellen Veränderungen bei Angebot und Nachfrage in unserer Region. Daher dürfte es auch keine wesentlichen Preisveränderungen am Immobilienmarkt hier in Leichlingen geben. Ein Mehr an Notverkäufen vermag ich aktuell nicht zu erkennen.