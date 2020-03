Insgesamt zwölf Fälle in Rhein-Berg: Zweiter Coronafall in Leichlingen – Mann in Klinik

Mittwoch, 11. März: Zwölf Infizierte in Rhein-Berg

Nach der Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt in einem Corona-Risikogebiet ist jetzt auch eine 50-jährige Frau aus Odenthal an der Virusinfektion erkrankt. Das hat der Rheinisch-Bergische Kreis am Mittwochmittag bestätigt. Laut Kreisgesundheitsamt hat die Odenthalerin seit dem 8. März Symptome. Am 10. März wurde ein Abstrich veranlasst. Dessen Ergebnis fiel positiv aus. „Die Erkrankte hält sich zu Hause auf und steht unter häuslicher Quarantäne“, teilt das Kreisgesundheitsamt in einer Pressemeldung mit. Aus dem Umfeld der 50-Jährigen wurden neun Kontaktpersonen ermittelt. Auch für diese gilt nach Angaben der Behörde die häusliche Quarantäne. Insgesamt sind nun zwölf Menschen infiziert. (wg)

Zweite Infektion in Leichlingen bekannt



Am späten Montagabend wurde ebenfalls bekannt, dass sich ein zweiter Mann aus Leichlingen mit dem Virus angesteckt hatte.



Wie der Rheinisch-Bergische Kreis bestätigt, war der 58-Jährige bereits seit dem 2. März krankgeschrieben und mit starken Erkältungssymptomen zu Hause geblieben. In der Nacht von Sonntag auf Montag habe sich sein Zustand allerdings verschlechtert. Er wurde per Rettungswagen ins Leverkusener Klinikum gebracht und wird dort versorgt. Er war in einem „lebensbedrohlichen Zustand“ eingeliefert worden, so Stefan Reuter, Chef der Infektiologie am Klinikum. Dem Patienten gehe es besser, er befinde sich aber noch in einem kritischen Zustand.

Die Ehefrau des Mannes steht unter häuslicher Quarantäne, der Patient bleibt weiterhin in isolierter stationärer Behandlung, so die Mitteilung des Rheinisch-Bergischen Kreises. Rund 850 Menschen sind derzeit im Rheinisch-Bergischen Kreis in häuslicher Quarantäne. (aga/wg)

Erster Coronafall in Leichlingen



In Leichlingen gibt es einen ersten Fall von Corona. Ein 62-jähriger Mann aus Leichlingen hat seit dem 5. März Erkältungssymptome, wie der Rheinisch-Bergische Kreis am Montagnachmittag mitteilt. Der Mann hatte Kontakt zu einer Person aus Berlin, bei der ein positives Abstrichsergebnis bestätigt worden ist.



Daraufhin hat sich der Mann unverzüglich in die zentrale Abstrichstelle begeben. Auch sein Testergebnis ist positiv. Neben seiner Ehefrau wurden vier weitere Kontaktpersonen ermittelt. Diese stehen nun unter häuslicher Quarantäne. Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut. Damit ist das der achte Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis. (aga)