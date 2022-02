Karneval 2022: Das ist trotz Corona in Leichlingen los

Leichlingen -

Blütensamstagszug? Abgesagt. Schon das zweite Jahr in Folge. Wie sich die Jecken ihre Laune nicht verderben lassen und was sie vor allem für Kinder auf die Beine stellen, erfahren Sie hier.

Spiel statt Sitzung

In Leichlingen bekommen alle Grundschulen an Weiberfastnacht Besuch von Jecken und dürfen wenigstens ein bisschen närrisch feiern. Denn die Karnevalsgesellschaft Blütenstädter hat sich für die Pänz als Ersatz für seine sonst ausgerichtete Kindersitzung im großen Festzelt ein Leichlinger Fastelovends-Brettspiel ausgedacht, das sie in allen Klassenzimmern verteilt. „KiKaParty – Das Spiel“ hat Sandra Pölcher entwickelt, die Chefin der Leichlinger Tanzgarde JTSC.

Karnevalswagen auf dem Schulhof

Die KG Pappnas un Familich wird ebenfalls an Weiberfastnacht ihren eigenen Straßenkarneval veranstalten und mit ihrem Vereins-Wagen, der eigentlich im Blütensamstagszug mitrollen sollte, alle Leichlinger Grundschulen besuchen, auf den Schulhöfen Karnevalsmusik machen, Kamelle werfen und etwas Frohsinn verbreiten.

Party im Alten Kino

Der Weinhandel im Alten Kino, Mittelstraße 59, lädt für Weiberfastnacht, 24. Februar, ab 11 Uhr, und Karnevalssamstag, 26. Februar, ab 16 Uhr zur Party im Innenbereich für 29 Euro Eintritt, inklusive zwei Kölsch oder zwei Gläsern Wein und Essen des Caterers Lemmer & Rosenkaymer, und auf der Außenfläche für zehn Euro. Zum Impf- oder Genesenennachweise benötigt man einen aktuellen Antigentest. Neben Kölsch und Wein gibt es einen Foodtruck und DJ-Musik.

Fastelovend im Schicksaal

Die Leichlinger Mittelstraße ist jeck: Auch in der Hausnummer 69 wird unter Einhaltung der Corona-Regeln gefeiert. Am Donnerstag und Samstag ist die Gaststätte Schicksaal ab 16 Uhr geöffnet. Eintrittskarten kosten fünf Euro und sollte man sich wegen der begrenztten Teilnehmerzahl vorab sichern. Es gelten pro Person 25 Euro Mindestverzehr.

Bergische Bande auf dem Samstagsmarkt

Die Karnevalsgesellschaft Bergische Bande lädt Leichlinger Jecken ein, am Blütensamstag, 26. Februar, auf den Marktplatz zu kommen, um an dem Tag, an dem normalerweise der Blütensamstagszug ziehen würde, ein wenig Karnevalsstimmung zu erleben. Die Jecken des Vereins bauen auf dem Samstags-Wochenmarkt einen Stand am Brunnen auf und organisieren kleine Aktionen und Wettbewerbe vor allem für Kinder. Neben selbstgemachten Crêpes gibt es eine Süßigkeiten-Wurfmaschine und ein Glücksrad mit Gewinnen. Zudem sammelt die Bergische Bande Spenden für bunte Vogelhäuschen, welche die Vogelwelt unterstützen und das Stadtbild verschönern sollen.

Rosenmontag mit DJ in der Kutsche

Livemusik und DJ-Hits gibt es am Rosenmontag, 28. Februar, in der Gaststätte "Zur Kutsche" in Leichlingen-Balken. Die jecke Feier beginnt bei freiem Eintritt um 14.11 Uhr. Einlass wird gemäß den NRW-Regeln für Brauchtumszonen auch Dreifach-Geimpften nur mit zusätzlichem aktuellen Negativ-Test gewährt.

Wer in der Stadt feiern möchte, muss die Regeln für die Brauchtumszone beachten. Hier erfahren Sie mehr. (dre/hgb/aga)