Leichlingen – Eine Tankstelle mitten im Stadtzentrum und noch dazu unmittelbar an einem Fluss, im Überflutungsbereich der Wupper gelegen – dieses ökologische Unding ist nun Geschichte. Die Tankstelle an der Neukirchener Straße, die zuletzt aral-blau dekoriert war, ist seit der vergangenen Woche abgerissen. Dass das Gelände während der Abbrucharbeiten noch einmal von der Wupper überflutet wurde, mutet wie ein zynischer Abschied an.

Aus dem Untergrund des Geländes sind nun noch Tanks und Pumpanlagen zu entfernen, ehe es an die weiteren Ausschachtungen für die Neubebauung des Geländes mit einem Supermarkt und weiteren Geschäften sowie Wohnungen über einer Tiefgarage begonnen werden kann. Eine Baustelle bis voraussichtlich 2024. (red)