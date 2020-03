Leichlingen: BWL fordert Sanierung der L 359

Leichlingen -

Die Bürgerline Witzhelden Leichlingen (BWL) fordert von Straßen NRW, die Sanierung der Landesstraße 359 als obere Priorität zu setzen. Bereits 2015 und 2018 hatte die Bürgerliste entsprechende Anträge gestellt. „Das immer wieder Vertrösten auf die kommenden Jahre seitens Straßen NRW akzeptiert die BWL nicht mehr“, so Franz Jung, Vorsitzender der Bürgerliste. In den vergangenen beiden Jahren seien die Schäden an der Landesstraße von Herscheid bis Oberbüscherhof noch größer geworden.

Da es weder einen Fuß- noch Radweg gibt, nutzen auch Fußgänger und Radfahrer die Fahrbahn. Der Begegnungsverkehr mit Fahrzeugen führe oftmals zu gefährlichen Situationen, so die BWL. „Die Gefährdung von Radfahrern und Fußgängern nimmt weiter zu“, sagt Jung. Vor allem für Lkw, Busse und Großfahrzeuge sei die enge Straße kaum noch befahrbar.

Wegen der Gefahrenlage würden Eltern ihre Kinder grundsätzlich mit dem Auto zur Schule oder dem Sportzentrum fahren. Bürger meiden den Abschnitt, sagt Jung. Bei Dunkelheit seien die 900 Meter des Streckenabschnitts Herscheid / Oberbüscherhof für Fußgänger und Radfahrer lebensgefährlich.

Die BWL mahnt Straßen NRW, sich des Themas anzunehmen. „Sollten wir wieder eine negative Antwort erhalten, wird sich die BWL an das Landesverkehrsministerium wenden“, heißt es in der Mitteilung. Genügend finanzielle Mittel seien vorhanden.