Leichlingen: Chor Germania wählt Vorsitzende

Leichlingen -

Bei der Jahreshauptversammlung des Gemischten Chors Germania wurde Sabine Haas erneut zur ersten Vorsitzenden gewählt. Karin Drews bleibt ihre Stellvertreterin. Schriftführerinnen des Leichlinger Chors sind Mechthild Möller und Karin Junghänel. Reinhard Sinsilewski und Brigitte Hobusch kümmern sich um die Finanzen. Als Beisitzer komplettieren den Vorstand Sabine Hansen-Simon, Andrea Cerkovnik, Gerd Weber und Michael Altmeyer-Lange sowie Elke Schulze als Pressewartin.

Bei ihrem Frühjahrskonzert führt die Germania am Sonntag, 10. Mai, um 17 Uhr in der Aula Am Hammer den „Zigeunerbaron“ auf. Der Chorausflug führt den Verein im Juni in die Rhön. Und das Sommerfest der Sänger wird am Wochenende 8. und 9. August gefeiert. (hgb)

Bei den Proben des Gemischten Chors Germania sind interessierte Sängerinnen und Sänger donnerstags von 19.45 bis 21.45 Uhr im Bürgerhaus Am Hammer willkommen.

wwww.germaniachor- leichlingen.de