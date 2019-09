Leichlingen: Die Digitalisierung der Arbeitswelt

Leichlingen -

Wirtschaft 4.0, Strukturwandel und Digitalisierung – unter anderem mit diesen Themen und den Fragen, die sich daraus ergeben, beschäftigt sich die Veranstaltung „Digitalisierung – Chancen und Herausforderungen“, welche die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) im Rheinisch-Bergischen Kreis am Dienstag, 17. September, in Leichlingen ausrichtet. Um 19 Uhr beginnt die Podiumsdiskussion im Bürgerhaus, Am Hammer 10. Als Gäste werden erwartet die Bundestagsabgeordnete Sabine Gillessen, Mitglied des AsF-Vorstands Schleswig-Holstein, und Inés Carrasco und Helga Ranft, Mitglieder des Aufsichtsrats der visibleRuhe eG, einer Unternehmensgenossenschaft der Digitalisierung. (dre)