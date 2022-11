Leichlingen Diebe stehlen Schuhe, Handys und Fahrkarten

Leichlingen – Am Dienstag, 10. März, sind Unbekannte in die Herrenumkleide der Sporthalle in der Opladener Straße eingedrungen und haben Schuhe, Mobiltelefone und andere Gegenstände gestohlen. Zur Tatzeit zwischen 12 und 13 Uhr war ein Sportlehrer mit Schülern in der Halle. Als die Jugendlichen gegen 13.10 Uhr in die Kabine zurückkehrten, fehlten verschiedene Dinge. Vermutlich sind die Täter durch ein Fenster in die Umkleide gelangt. Unter der Telefonnummer 02202/2050 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. (eku)