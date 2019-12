Leichlingen: Ein Programm mit zahlreichen Neuerungen

Leichlingen -

Mit einer Reihe von Neuerungen wartet die städtische Kultur-Saison 2019/2020 auf. Das beginnt schon beim aufgefrischten Layout der Programmhefte, die jetzt ausliegen. Das merkt man an einigen Versuchsballons, die erprobt werden – wie ein erstes Weihnachtssingen in Witzhelden, die Nachwuchsbühne „Open Stage“ und Kindertheater-Vorstellungen für die ganze Familie sonntags nachmittags. Das merken Stammgäste an der Verlegung des „Kulturcafés“ von Donnerstag- auf Montagabend. Und das geht auch auf eine Änderung hinter den Kulissen zurück : Karne Herbig-Matthiesen, die das Kulturangebot gemeinsam mit Amtsleiterin Ute Gerhards bisher verantwortet hat, tritt Ende 2019 in den Ruhestand. Ihre Programmarbeit übernimmt 2020 Rebecca Hermann-Dunstheimer, die ihre Handschrift bereits in der Saison hinterlassen hat.