Leichlingen: Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld

Leichlingen -

Über einen Balkon sind Einbrecher am Sonntagabend in ein Haus in der Straße Unterberger Wiesen eingedrungen. Die Tat ereignete sich in der zeit zwischen 17.45 und 21.30 Uhr. Die Diebe kletterten ins erste Obergeschoss, brachen eine Balkontür auf und durchwühlten die Räume auf der Suche nach Wertsachen. Mit Schmuck und Geld konnten die Täter unerkannt flüchten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter ? 02202 / 2050 entgegen.

Während an der Sternstraße am Samstag ein flüchtender Einbrecher wie berichtet festgenommen werden konnte, gab es in der Nacht zu Samstag auch an der Bahnhofstraße einen Einbruchsversuch. Dort scheiterten unbekannte Täter beim Aufhebeln der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses. (hgb)