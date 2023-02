Leichlingen Einer der jüngsten Könige der Vereinsgeschichte

Leichlingen – Marcel Meihsner ist der neue und mit seinen 29 Jahren auch einer der jüngsten Schützenkönige in der Vereinsgeschichte des Schützenvereins Trompete 1904 Leichlingen. Der Witzheldener ist seit 2007 Mitglied bei den Sportschützen und Brauchtumspflegern und hatte bereits in der Saison 2010/2011 die Prinzenwürde getragen. In seiner Freizeit interessiert sich der Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik für den Modellbau und engagiert sich im Vereinsleben der Schützen.

Die feierten an der Trompete drei Tage lang ihr traditionelles Fest mit Umzügen und Tanz. Es begann mit einem Mitsingkonzert mit Kathrin Eigendorf im Festzelt an der Reusrather Straße und endete am Sonntagabend mit dem Krönungsball, bei dem Meihsner proklamiert und gekrönt wurde. (ksta)