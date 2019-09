Leichlingen: Hürdenläufer bei der Senioren-EM in Venedig am Start

Leichlingen -

Der Leichlinger Hürdenläufer Wolfgang Richter tritt auf internationalem Parkett an und fährt zum Wettkampf nach Italien: Der amtierende Deutsche Meister in seiner Altersklasse M 60 geht bei den Europameisterschaften der Senioren an den Start, die vom 5. bis 14. September in Venedig ausgetragen werden.

Richter ist Vorsitzender des Leichtathletik-Vereins Talent-Team Leichlingen und als Sportartikel-Händler an der Gartenstraße ansässig. Er geht in Venedig in seiner Spezialdisziplin 100 Meter Hürden an den Start. Bei den Senioren-Meisterschaften gewann er im Juli in Thüringen das Finale in 15,86 Sekunden und konnte seinen Meistertitel aus 2018, als er noch für Bayer Leverkusen an den Start ging, verteidigen.

Wolfgang Richter TalentTeam Leichlingen Foto:

Seine aktuelle Jahresbestzeit liegt bei 15,83 Sekunden. Damit steht er nach eigenen Angaben an der Spitze der europäischen Bestenliste und geht mit dem Gefühl ins Rennen, gute Chancen auf einen Finalplatz am 12. September zu haben. (hgb)