Leichlingen: Lions Club spendet an Bedürftige

Leichlingen -

Bis zum 24. Dezember birgt der Adventskalender des Leichlinger Lions Clubs noch täglich Überraschungen und Gewinn-Chancen. Die „Löwen von Berg“ aber haben rechtzeitig vor Weihnachten bereits für eine Bescherung gesorgt und den Erlös der Verlosung Menschen zukommen lassen, die eine Unterstützung gut gebrauchen können: Insgesamt 8600 Euro werden an bedürftige Bürgerinnen und Bürger aus Leichlingen verteilt. 2150 Adventskalender des Lions Clubs haben die Einwohner in diesem Jahr gekauft, um ihr Glück bei der Tombola zu versuchen und gleichzeitig den sozialen Zweck zu fördern.

Nach Abzug der Herstellungskosten blieben 8600 Euro übrig, die als Weihnachtsgeschenke an Personen ausgeschüttet werden, die unverschuldet in Not geraten sind. Club-Präsident Bernd Kellersmann und die Activity-Beauftragte Sabine Jansen haben die Spende jetzt im Rathaus an vier soziale Dienste übergeben.

Kooperation mit Institutionen

Damit das Geld bei den richtigen Menschen ankommt, kooperieren die Lions mit örtlichen Institutionen wie Diakonie, evangelischer und katholischer Kirchengemeinde, der Elternberatung des Jugendamts und dem Pilgerheim Weltersbach, die wissen, wo Not herrscht. Die Spenden werden noch vor den Feiertagen an die ausgewählten Empfänger übergeben. Der Dank des Clubs gilt allen Sponsoren für die Bereitstellung der Preise, den Verkaufsstellen und Erwerbern der Kalender und Bürgermeister Frank Steffes, der für das Projekt die Schirmherrschaft übernommen hatte. (hgb)