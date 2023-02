Leichlingen – Der Vorstand der CDU Leichlingen hat ihren Vorsitzenden Maurice Winter als Bürgermeisterkandidaten nominiert und empfiehlt ihn ihren Mitgliedern zur Aufstellung. Die Aufstellungsversammlung ist für Februar 2020 geplant, teilte die CDU am Freitag mit. Der 32-jährige Bankkaufmann und Betriebswissenschaftler arbeitet in Köln bei der DB Privat- und Firmenkundenbank AG (ehemals Deutsche Postbank AG) und ist inzwischen seit zwölf Jahren in der Leichlinger Politik aktiv. (aga)

Maurice Winter Copyright: Britta Berg