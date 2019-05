Leichlingen: Stromausfall in der ganzen Innenstadt

Leichlingen -

Ein kapitaler Stromausfall hat am Dienstag in der Mittagszeit weite Teile der Leichlinger Innenstadt betroffen. Zwischen 12 und 14 Uhr gingen in einem großen Bereich zwischen Balken und Kradenpuhl Lampen, Computer und Telefone vom Netz. Geschäfte und Lokale mussten die Arbeit einstellen, Friseure ihre Kunden nach Hause schicken, der Rewe-Kaufpark Am Hammer hatte vorübergehend geschlossen. Auch das Rathaus war betroffen.

Ursache war nach Angaben der Rhein-Energie in Köln ein Defekt an einem Kabel, der noch repariert werden muss. Um die Versorgung sicherzustellen, sei der Strom zunächst über andere Leitungen umgeleitet worden. Gegen 13.25 Uhr seien die meisten Haushalte wieder versorgt gewesen, die letzten um 14 Uhr.

Ob der Ausfall auf einen Wassereinbruch zurückzuführen ist, da es zum Zeitpunkt der Panne stark regnete, konnte ein Sprecher der Rhein-Energie auf Anfrage nicht sagen. (hgb)