Leichlingen: Zum Blumenmarkt öffnen am Sonntag die Geschäfte

Leichlingen -

Blumen und Pflanzen für Garten, Balkon, Terrasse und Wohnung, Dekorationen, Gartenmöbel und Kunsthandwerk gibt es am Wochenende 25. und 26. Mai beim 22. Frühlingsfest im Leichlinger Brückerfeld. Der Blumen- und Gartenmarkt des Veranstaltungsbüros Ott ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf Markt- und Brunnenplatz geöffnet. Für Getränke und Imbiss sowie Unterhaltung für Kinder wird in einem Biergarten, mit Karussell und Bungee-Trampolin gesorgt.

Der Samstags-Wochenmarkt der Stadt fällt am Vormittag aus. Am Sonntag halten viele Einzelhändler ihre Geschäfte geöffnet. Der vom Wirtschaftsförderungsverein ausgerufene verkaufsoffene Sonntag lädt von 13 bis 18 Uhr zum Shoppen ein. (hgb)