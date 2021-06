Missglücktes Abschleppmanöver: Linienbus bleibt im Kreisverkehr hängen

Leichlingen -

Kleiner Unfall, große Wirkung: Ein defekter Wiedenhoff-Linienbus sollte abgeschleppt werden – was Freitagmittag aber zu einem weiteren Defekt führte, mitten im Leichlinger Stadtzentrum. Weil der Bus offensichtlich in zu engem Radius um die bepflanzte Mittelinsel des Kreisverkehrs Neukirchener Straße / Montanusstraße gezogen wurde, rammte das Fahrzeug mit der linken Seite die Einmauerung, beschädigte diese und blieb daran hängen. Der städtische Bauhof musste sich um den Schaden kümmern. Rund um die zentrale Kreuzung kam es am frühen Nachmittag zu nicht unerheblichen Staus. (ger)