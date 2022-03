Nach Hochwasser in Leichlingen: Sanierungsarbeiten an vier Brücken starten

Leichlingen -

Knapp ein Dreivierteljahr nach der verheerenden Flut im Juli geht es mit den Sanierungsarbeiten beziehungsweise Neubauten an folgenden vier Brücken los: Im Wohngebiet Balken (unter der Murbach-Brücke) sind die Arbeiten am Donnerstag bereits gestartet, teilt das Tiefbauamt der Stadt Leichlingen mit. Sie sollen bis zu einer Woche dauern. Danach soll die blaue Funchal-Brücke an der Montanusstraße angegangen werden, hier rechnet die Verwaltung mit Arbeiten bis zu zwei Wochen.