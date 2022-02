Ratsherr aus Leichlingen kandidiert: Sebastian Lemmer (SPD) will in den Landtag

Leichlingen -

Die SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis muss einen neuen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 15. Mai wählen. Das will sie am 11. Februar tun. Es gibt einen Bewerber für die Kandidatur, und es ist ein Leichlinger: Ratsmitglied Sebastian Lemmer hat sein Interesse angemeldet. Er will Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis 22 werden, der die Städte Leichlingen, Burscheid, Odenthal, Overath, Wermelskirchen und Kürten umfasst.

Nachfolger von Heike Engels

Der 40-jährige Ratsherr springt in die Lücke, die Heike Engels aus Burscheid hinterlassen hat. Die 31-Jährige, die bereits als Kandidatin nominiert war, hatte sich vor drei Wochen zurückgezogen und wie berichtet überraschend bekannt gegeben, dass sie aus gesundheitlichen Gründen doch nicht kandidieren möchte. Daher hat der Kreisverband der SPD eine neue Wahlkreis-Delegiertenkonferenz angesetzt. Sie tagt am Freitag, 11. Februar, ab 19 Uhr im Forum des Schulzentrums Odenthal an der Bergisch Gladbacher Straße.

Wie Pressesprecher Corvin Kochan mitteilte, steht für die Wahl des Kandidaten nur ein Bewerber bereit, Sebastian Lemmer. Er wurde vom Ortsverband Leichlingen nominiert und in den vergangenen Tagen bereits vom Kreisvorstand bestätigt. Seine Wahl am 11. Februar kann daher als sicher gelten. Lemmer ist 40 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Als selbständiger gastronomischer Unternehmer mit eigenem Catering-Betrieb, Ratspolitiker, Mitglied des Leichlinger par- und Bauvereins und Vorsitzender des Schulvereins der Grundschule Büscherhof ist er gut vernetzt.

In der Partei ist Lemmer noch nicht lange aktiv. Er ist erst seit 2018 SPD-Mitglied und seit 2020 Mitglied der Leichlinger Ratsfraktion. Bei der Kommunalwahl hat er seinen Wahlkreis direkt gewonnen. Er engagiert sich vesonders in den Ausschüssen für Bildung, Kultur und Sport sowie im Jugendhilfeausschuss.