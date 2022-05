Sinneswald Leichlingen: Eine Ausstellung der Freude in schlimmen Zeiten

Leichlingen -

Es ist ja nicht so, dass das jeweilige Thema der bisherigen Jahresausstellungen im Sinneswald einmal nicht passend gewesen wäre. Es fing immer den Zeitgeist ein. Aber anno 2022 muss man festhalten: Das aktuelle Thema „Freude“ ist dann vielleicht doch so passend wie keines zuvor. Weil es in einer Zeit gewählt wurde, in der den Menschen die Welt völlig irre und endgültig aus den Fugen geraten vorkommt mit diesem Leben im dauerhaften Pandemiezustand und mit einem Krieg unmittelbar vor der europäischen Haustüre.

Auch Engel stehen symbolisch für Freude. Ralf Krieger Foto: