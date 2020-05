Sperrung des Blütenbads endet: Leichlinger Freibad öffnet am 24. Mai

Leichlingen -

Die Schwimmer können sich freuen. Die lange Durststrecke ohne Wassersport ist für sie bald vorbei, die Corona-Sperrungen können gelockert werden: Am Pfingstmontag, 1. Juni, will das Leichlinger Blütenbad das Hallenbad am Büscherhof wieder öffnen, und bereits eine Woche vorher, am Sonntag, 24. Mai, mit drei Wochen Verspätung auch die Freibad-Saison einläuten. Das kündigt der Bäderbetrieb auf der Homepage des Schwimmbades an und hat es auch auf großen Transparenten verewigt, die in der Stadt aufgehängt worden sind.

Das könnte Sie auch interessieren Keine Eröffnung wegen der Corona-Krise : Für die Freibad-Saison ist alles vorbereitet

„Die Öffnungen erfolgen unter strenger Einhaltung der Corona-Auflagen“, weist die Badleitung darauf hin, dass es für die Besucher Hygiene-Vorkehrungen und andere Schutzmaßnahmen zur Vorbeugung gegen Infektionen mit dem Virus geben wird. Wie die Abläufe aussehen werden, wurde noch nicht erläutert. Sport-und Therapiekurse werden im Becken aber vorerst weiterhin nicht abgehalten. Auch darüber soll zeitnah auf der Homepage informiert werden, wird angekündigt. (hgb)

www.bluetenbad.com