Stillstand in Diepental: Kein Stahl: Baustelle für die Brücke Muhrgasse ruht

Leichlingen/Leverkusen -

Stillstand am Murbach: Die Baustelle für die neue Brücke im Zuge der Muhrgasse ruht. Die Arbeiten mussten nach Mitteilung der Stadt Leichlingen unterbrochen werden, weil es Lieferschwierigkeiten bei den Stahlbauteilen für den Durchlass gibt. Am Freitag, 15. Juli, genau einen Tag nach der Hochwasser-Katastrophe, bei der die alte Brücke irreparabel beschädigt worden ist, wurde die Baustelle vorübergehend stillgelegt. Die verlassenen Bagger parken am Wegesrand.

Zwei Wochen Unterbrechung

Die Unterbrechung soll etwa 14 Tage dauern, dann, so hofft man, sollen die bestellten Stahlbauteile eingetroffen sein. Die alte Brücke ist bereits abgebrochen worden. Deshalb gibt es zurzeit keine befahrbare Wegeverbindung zwischen Leverkusen-Pattscheid und Rosenthal auf der Leichlinger Seite. Auch Fußgänger können nur mit Mühe über die Böschungen im abgesperrten Bereich gehen.

Die Muhrgasse ist im unteren Bereich talabwärts als Einbahnstraße ausgeschildert worden. Der Rückweg führt über Waldwege am Leverkusener Ufer der Talsperre bis zur Diepentaler Straße und dort hoch zurück auf die Burscheider Straße. Die mit Anfang der Sommerferien begonnenen Arbeiten werden von den Städten Leichlingen und Leverkusen gemeinsam bestritten und waren ursprünglich auf 14 Wochen berechnet worden.