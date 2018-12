Sturzflut, Dürre, Platanenstreit: So war das Jahr 2018 in Leichlingen und Burscheid

Am Ende des Jahres wundert man sich, wie der Anfang eigentlich war. Wir haben für Sie aufgeschrieben, was in Leverkusen in 2018 alles wichtiges passiert ist. In Leichlingen und Burscheid waren die Auswirkungen der Dürre und der darauf folgenden Regenfälle besonders chaotisch. Viele weitere Ereignisse finden Sie in unserer Monatsübersicht.

Orkane: Burglind und Friederike fällen Bäume und Laternen, kappen Stromleitungenund verursachen Überschwemmungen. Der neue Wertstoffhof des Bav an der Grünabfalldeponie in Heiligeneiche öffnet, die Annahme in Witzhelden wird geschlossen.

Der SPD-Ortsverein Burscheid feiert seinen 125. Geburtstag.

Im alten Rathaus an der Bismarckstraße öffnet das Bildungs- und Integrationszentrum.

Umstrittenes Wohnbauland. Ralf Krieger Foto:

Das erste Projekt des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts für die Burscheider Innenstadt hat Startprobleme: Für die Kanalarbeiten in der Hauptstraße findet sich keine Firma.

„Jugend musiziert“: 130 Talente spielen beim Regionalwettbewerb in Leichlingen vor.

Am Rombergsweiher gründet sich wegen der Verkehrssituation eine Bürgerinitiative gegen das geplante neue Wohngebiet.

Sozialkaufhaus im Supermarkt. Britta Berg Foto:

Intercity 2445 rammt am Hülser Hof einen auf die Gleise gestürzten Baum. Die Feuerwehr befreit Passagiere aus dem Zug.

Das Sozialkaufhaus Globolus öffnet im Kaufpark-Gebäude.

Die Bewohner des neuen Flüchtlingsheims im Luisental laden ihre Nachbarn zum Kennenlernen ein.

Kein Kombibad auf dem Eicherhofer Feld: Rat beschließt, dass das neue Hallenbad am Büscherhofer Freibad gebaut werden soll.

Brückenbaustelle an der A1. Britta Berg Foto:

Die Deutsche Wohnen erwirbt 357 Wohnungen der Siedlung Cremers Weiden von dii.

Das Reparaturcafé im Quartierstreff an der Gartenstraße öffnet.

Die Talbrücke Brucher Mühle an der Autobahn 1 wird saniert.

Der Baustoff-Fachhandel Staba-Schermuly zieht vom Further Weg zum Stockberg.

Das Leichlinger Rathaus soll neu gebaut werden – wo genau hat der Rat noch nicht entschieden.

Freigeist im Sinneswald. Britta Berg Foto:

Der Sinneswald, Skulpturenpark in Wietsche, feiert mit der Ausstellung „Freiheit“ sein 25-jähriges Bestehen.

Der neue Raiffeisenplatz in Hilgen wird mit einem Fest eingeweiht.

Das Veterinäramt warnt Landwirte und Jäger vor dem Ausbruch der in Osteuropa grassierenden Afrikanischen Schweinepest.

Mobilitätsmanager nehmen im Kreis ihre Arbeit auf.

Moderne Kampfbahn in Balken. Britta Berg Foto:

Das Sportstadion Balker Aue wird nach der Renovierung trotz schwerer Regenfälle eingeweiht.

Abschiedsfeiern für die Hauptschulen in Leichlingen und Burscheid, die beide schließen.

Burscheider Ehrenamtler lehnen die Teilnahme am Bündnis für Familien ab, da sie keine zusätzlichen Arbeitskreise bewältigen können.

Facebook-Seite der Leichlinger Stadtverwaltung geht online.

Baumfäller seilen sich wieder ab. Ralf Krieger Foto:

Die Sommerhitze macht Bauern und Bäumen zu schaffen. Die Feuerwehr hilft beim Gießen.

Die B 51 in Hilgen wird nach vierjähriger Umbauzeit fertig.

Die Immigrather Straße wird saniert – aus acht Wochen Sperrung werden 16.

Demonstranten verhindern die Fällung einer Platane am Überweg vor dem Rathaus. Der Baum steht immer noch, der Streitfall liegt beim Oberverwaltungsgericht.

Großbaustelle in Burscheid. Britta Berg Foto:

Die Holzbrücke über den Weltersbach zwischen Opladener Straße und Balker Aue wird durch einen Neubau ersetzt.

Der neue Verein „Burscheid Live“ startet seine Aktivitäten mit einer Kinder-Kirmes beim Schützenfest.

Auf dem Gelände der früheren Fabrik von Bergfelder und Heider baut die Firma Traumhaus eine neue Wohnsiedlung.

Die Sperrung für den Umbau der Oberen Hauptstraße beginnt.

Neuer Wegweiser in Witzhelden. Britta Berg Foto:

Auf dem Thielgelände in Hilgen blockiert der Streit um ein Regenbecken die Wohnbebauung.

Der Burscheider Rat spricht sich für eine Lkw-Rastanlage auf Kölner Gewerbegebiet statt an der Geilenbacher Straße aus.

Telekom baut in Bechhausen

20 Meter hohen Mobilfunkmast.

Die Kindertagestätte Sterntaler feiert ihr 25-jähriges Bestehen und die neue DRK-Kita an der Höhestraße 44 wird eröffnet.

Mitfahrerbank in Leysiefen. Britta Berg Foto:

Mitfahrerbänke, neun in Burscheid, fünf in Leichlingen, erleichtern die Bildung von Fahrgemeinschaften in Außenortschaften.

Neue Karnevalsgesellschaft „Bergische Bande“ betritt die jecke Bühne der Blütenstadt.

CDU-Kreisverband nominiert Uwe Pakendorf als Kandidaten für die Europawahl im Mai 2019.

Anwohner sperrt den privaten Kirchweg mit einem Poller und verärgert damit halb Witzhelden.

Adient nun mit Betriebsrat. Ralf Krieger Foto:

Das Kinder- und Jugendzentrum in der Balker Aue feiert seinen 40. Geburtstag mit Bobby-Car-Rennen und Sumo-Ringen.

Mobilstationen sollen Verkehrsmittel verknüpfen, jeweils drei werden für Leichlingen und Burscheid angekündigt.

Die Adient-Belegschaft wählt erstmals einen Betriebsrat.

Das Leichlinger Prinzenpaar ruft um Hilfe, weil es keinen Wagen hat. Da meldet sich ein Spender.

Ersatz-Wupperbrücke an der K1. Ralf Krieger Foto:

Zwei Chöre, Dürscheider Dreiklang und Wiehbacher Echo, geben ihre Auflösung bekannt.

Burscheid und Wermelskirchen unterzeichnen ein Kooperationsabkommen.

Jury kürt die Gewinner des Architektenwettbewerbs für das neue Gemeindehaus Witzhelden.

Ersatzbrücke wird eröffnet, damit 2019 die marode Wupperbrücke von Nesselrath nach Haasenmühle abgebrochen werden kann.