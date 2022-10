Trotz drohender Energie-Knappheit: Weihnachts-Beleuchtung in Leichlingen ist gerettet

Leichlingen -

Trotz Energiekrise wird Leichlingen in der Adventszeit abends nicht dunkel bleiben. Der Wirtschaftsförderungsverein (Wiv), der stets für die Weihnachtsbeleuchtung sorgt, hat entschieden, dass es auch in diesem Jahr in der Leichlinger Innenstadt und in Witzhelden Lichterglanz geben wird. Das hat der Wiv am Freitag bekannt gegeben.

Der Verein, in dem vor allem die örtlichen Einzelhändler und Gewebetreibenden organisiert sind, hat sich mit dem Thema Stromsparen beschäftigt und sich „nach Abwägung der unterschiedlichsten Aspekte“ wie es heißt, „dazu entschieden nicht gänzlich auf eine Illuminierung zu verzichten.“

Advents-Stimmung ist den Menschen wichtig

Aufgrund der drohenden Energie-Knappheit habe man sich den Beschluss zwar nicht leicht gemacht. Aber man glaube, dass der Schmuck an den Straßen zur Advents- und Weihnachtszeit „aus Tradition und atmosphärischen Gründen" wichtig sei.

Die komplette Weihnachtsbeleuchtung, die der Wiv in den Bäumen, über den Straßen und an der Marly-Brücke installiert, ist bereits seit dem vergangenen Jahr mit sparsamen LED-Leuchtkörpern ausgestattet. Der dadurch geringe Stromverbrauch soll weiter gedrosselt werden, indem die Lichterketten diesmal nur zeitlich begrenzt eingeschaltet werden. „Entsprechende Zeitschaltuhren stellen wir für die Stromspender zur Verfügung“, kündigt der Wiv den Hausbesitzern an.

Wiv erstattet die Stromkosten

Die Beleuchtungsdauer soll, beginnend ab dem 1. Advent am 27. November, auf insgesamt 30 Tage beschränkt werden. Weil die Preise gestiegen sind, will der Verein den am Schmuck beteiligten Hausbesitzern und Geschäftsleuten die Stromkosten auf Wunsch in diesem Jahr erstatten.

Möglich werden Installation und Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung durch die Unterstützung von Sponsoren. Daran beteiligen sich das Architekturbüro Pässler, Sundermann & Partner, Bäro, Steuerberater Horn, Netcologne, Novanetz, Spar- und Bauverein, Stadtwerke und VR-Bank. Die Stadtverwaltung hatte bereits angekündigt, dass auch sie an der Aufstellung und Beleuchtung des großen Weihnachtsbaumes mitten auf dem Marktplatz festhalten wird. Sowohl das Bratapfelfest, das vom Wiv erstmals im Brückerfeld ausgerichtet wird, als auch der Witzheldener Weihnachtsmarkt Sternenzauber werden also von beleuchteten Einkaufsstraßen gesäumt.