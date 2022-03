Ukrainerin in Leichlingen: Kseniia ist geflüchtet, ihr Freund verteidigt jetzt Charkiw

Leichlingen -

Kseniia drückt Michael Giering eine Bratwurst in die Hand. „You need to eat!“ – du musst etwas essen – sagt sie in einem Ton, der keine Widerrede zulässt. Und man fragt sich, wer hier Helfer und wer Flüchtling ist. Kseniia Balabanova, 29 Jahre alt, kommt aus Charkiw, der schwer umkämpften Stadt nahe der russischen Grenze.