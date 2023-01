Witzhelden – Womöglich lag es an einem Fahrfehler: Am Freitagnachmittag stürzte ein Motorradfahrer aus Solingen auf der Glüderstraße, berichtet die Polizei. Gegen 16.45 Uhr sei der 67 Jahre alte Mann in einer Linkskurve in Richtung Solingen gegen die Leitplanke gerutscht. Er habe sich mehrere Knochenbrüche zugezogen und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. (tk)