Wasser kommt um 0.45 Uhr: Teile von Leichlingen werden evakuiert – Dammbruch droht

Leichlingen und Burscheid sind vom Unwetter massiv betroffen.

In Leichlingen werden am Mittwochabend Teile der Stadt evakuiert. Der Damm am Diepental droht zu brechen.

Großflächige Überflutung droht

Der Dauerregen wird aller Voraussicht nach dazu führen, dass viele Straßen in Leichlingen überflutet werden: Wer dort wohnt, sollte sich umgehend in die erste oder zweite Etage seines Hauses begeben. Ab etwa 0.45 Uhr sei mit dem Wasser zu rechnen, heißt es in der Stadtverwaltung. "Die Lage ist sehr ernst." Wer sich nicht in eine obere Etage flüchten kann, möge in der Grundschule Kirchstraße oder der Grundschule Uferstraße Zuflucht suchen und vorher wenn möglich Nachbarn und Bekannte informieren. Betroffen sind folgende Straßen:

Ortschaft Nesselrath komplett,

in Kradenpuhl die unteren Häuser,

Unterberg komplett,

Eicherhofpark,

Hüpplingsgraben,

Teile der Brunnenstraße,

Gartenstraße,

Marktstraße,

Am Stadtpark,

Neukirchener Straße,

Alte Holzer Straße,

Wupperbogen,

Brückenstraße,

Brückerfeld,

An der Wupper,

Am Pastorath,

der Bereich Jugendzentrum

Situation an Seniorenzentren

Noch ist aktuell unklar, wie die beiden Leichlinger Seniorenzentren Weltersbach und Hasensprungmühle von dem Unwetter betroffen sind. Die Situation werde aktuell geklärt, betonte Pressesprecherin Rebecca Hermann. Donnerstagfrüh soll es weitere Informationen geben.

Evakuierung läuft

In Leichlingen läuft die Evakuierung. Besonders gefährdet ist laut Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden der Bereich unterhalb der Diepentalsperre, wo ein Damm zu brechen droht. Auch in Balken und im Bereich Büscherhöfe und Am Murbach wird evakuiert. Die Feuerwehreinsatzkräfte sind dabei, Menschen aus ihren Häusern zu holen, es würden sich aber viele sträuben, ihre Wohnung zu verlassen. Betroffen sind knapp 200 Personen in diesem Bereich.

Die Bewohnerinnen und Bewohner werden kurzzeitig in der Mensa im Schulzentrum Am Hammer untergebracht, erklärt Pressesprecherin Rebecca Hermann. Dort werde es erstmal eine kleine Verpflegung geben. Ob auch eine Übernachtung nötig sei, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar. In Kürze soll auch ein Bürgertelefon geschaltet werden, über das sich die Leichlingerinnen und Leichlinger informieren können.

Straßen gesperrt

Nach dem Alarm durch Nina sind divere Straße und Gebiete in Leichlingen gesperrt, wie Büscherhöfen und Balken. Das Regenwasser ließ den Weltersbach über die Ufer treten, das Wasser konnte auch durch Sandsäcke nicht aufgehalten werden, es floss über den Lidl-Parkplatz auf der Neukirchener Straße.

Warnapp löst aus

Die Warnapp Nina hat am Mittwochabend vor „massiver Überflutungsgefahr durch Dammbrüche“ gewarnt. Die Leichlinger Orte Am Murbach, Balken, Wietsche, Diepental unterhalb des Teichs und die Neukirchener Straße müssten evakuiert werden, heißt es. „Alternativ begeben Sie sich in höhere Stockwerke“, lautet die Anweisung. Büscherhöfen ist bereits evakuiert worden.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Der Dauerregen und die Sturzfluten in der Nacht zu Mittwoch haben Wupper und Bäche gefährlich anschwellen lassen, Keller, Wege und Felder überflutet und die Feuerwehren in Leichlingen und Burscheid in Alarmbereitschaft versetzt. Der direkt am Fluss stehende Wipperkotten an der Stadtgrenze wurde von der Solinger Wehr mit Wällen vor dem Hochwasser geschützt. In der Burscheider Ortschaft Großhamberg liefen die Regenmassen zu Seenplatten zusammen, stiegen mehrere Bäche über ihre Ufer und überschwemmten Straßen und Häuser.

Die Burscheider Feuerwehr löste wegen der vielen gleichzeitigen Notrufe Stadtalarm aus und war am Nachmittag mit allen Einheiten im Einsatz, unter anderem an Gut Landscheid, wo Sturzbäche ins Tal schossen, Hof und Gebäude fluteten. An der Thielenmühle wurden Schutzwälle aufgeschüttet. Auch in Leichlingen rückte die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen aus, alarmierte alle Löschzüge und half in Landscheid aus. Die Wupper ist zu einem breiten braunen Strom angestiegen, auf dem Baumstämme durch die Leichlinger Innenstadt treiben.

Der Kinderspielplatz am Ufer unterhalb des Wallgrabens war am Nachmittag noch nicht überflutet, aber erste Wellen schwappten an die Sitzbänke. Der Abbruch der gesperrten Henley-Brücke musste am Morgen wegen der Wetterbedingungen kurzfristig beendet werden. Ein Autokran war am Ufer schon früh in Stellung gebracht worden, die Holzbrücke ist bereits in mehrere Stücke zersägt worden.

Aber dann entschied man sich aus Sicherheitsgründen, aufzuhören. Wenn das Wetter es zulässt, soll am Donnerstag ein neuer Anlauf unternommen werden. Aber: Es soll weiter stark regnen. Für Leichlingen und Burscheid erhöhte der Deutsche Wetterdienst die Starkregenmeldung auf die höchste Warnstufe 4. (hgb/BB/aga)