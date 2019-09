Leverkusen, Burscheid, Leichlingen: Tipps zum Tag des offenen Denkmals

Leverkusen -

Insgesamt 8000 Denkmäler nehmen am 8. September deutschlandweit am „Tag des offenen Denkmals“ teil, koordiniert wird die Aktion von der Deutsche Stiftung für Denkmalschutz (DSD). In diesem Jahr steht der „Tag des offenen Denkmals“ unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur.“

Berufsschule Leverkusen

Die Berufsschulen an der Bismarckstraße weisen architektonische Besonderheiten auf. Ralf Krieger Foto:

Die Berufsschule Leverkusen weist in drei Gebäuden, die zwischen 1955 und 1965 von dem Kölner Architekten Hans Schumacher errichtet wurden, verschiedene Besonderheiten auf, die auf den architektonischen Stil ihrer Zeit rückschließen lassen und bei einer Führung um 11 oder um 14 Uhr entdeckt werden können. Treffpunkt für die Führungen ist die vordere Pausenhalle in der Bismarckstraße 211.

Villa Römer

In der Villa Römer, dem Haus der Stadtgeschichte, wird an einer neuen Erzählung Leverkusens gearbeitet. Bert Gerhards Foto:

Die Villa Römer an der Haus-Vorster-Straße 6 in Opladen steht in einem englischen Park und wurde 1905 von ihrem Namensgeber Max Römer errichtet. Seit 1986 dient sie als Ausstellungsort. Geöffnet hat das Haus der Stadtgeschichte von 9 bis 22 Uhr, Führungen gibt es um 11 und um 16 Uhr.

Sensenhammer



Die Hämmer dröhnen, der Boden erbebt - die alte Schmiedehalle erwacht wieder zum Leben. Im Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer erleben Sie die hohe Kunst des Freiformschmiedens. Von der Schmiedegruppe des Museums werden ausgewählte Arbeitsschritte auf dem Weg zu einer Sense oder Sensensichel gezeigt. Die Besucher erfahren dabei auch etwas über die Arbeitsbedingungen in der ehemaligen Sensenfabrik H. P. Kuhlmann Söhne, die seit dem Jahr 2005 ein Industriemuseum ist. Es finden um 13, 14.15, 15.30 Uhr Schmiedevorführungen in der alten Fabrikhalle statt!



Mehr aus Opladen und Umgebung Villa Römer : Geschichtsfest mit Blick auf Opladener Historie

Gemeindezentrum Burscheid

In Burscheid öffnet das Fachwerkhaus seine Türen. Das 1850 erbaute, zweigeschossige Haus dient heute als Gemeindezentrum mit Pastorat. Von 12 bis 17 Uhr kann das Gebäude in der Weiherstraße 5 besichtigt oder eine kleine Pause bei Kaffee und Kuchen eingelegt werden.

Lambertsmühle



Die Lambertsmühle. Britta Berg Foto:

Die Lambertsmühle, ebenfalls in Burscheid, lädt zwischen 11 und 18 Uhr zu Kaffee, Kuchen und je nach Bedarf auch zu Führungen ein. Die Mühle stammt aus dem 12. Jahrhundert und wurde nach einem Brand 1766 wiederaufgebaut. Heute ist ein Heimatmuseum darin entstanden.

Mehr Tipps für Entdeckungen im Rheinland gibt es in unserer „Freizeit”-Rubrik (hier klicken).

tag-des-offenen-denkmals.de