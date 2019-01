Leverkusen: Abrissarbeiten im Kreuz Leverkusen-West werden ab Mittwoch fortgesetzt

Leverkusen -

An dieser Stelle finden Sie einen Überblick über Baustellen, die in und um Leverkusen für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Erneute Sperrung im Kreuz West

Zu Beginn des neuen Jahres werden die Abrissarbeiten im Autobahnkreuz Leverkusen-West fortgesetzt. Wie Straßen NRW jetzt schon mitteilt, wird es vom 2. Januar, 5 Uhr, bis 7. Januar, 5 Uhr, erneut zu Teilsperrungen kommen, wenn ein weiteres Brückenteil abgebrochen wird. In dieser Zeit kann in Leverkusen-West nicht auf die A1 in die Richtungen Dortmund oder Saarbrücken aufgefahren werden. Deshalb wird der Verkehr auf der A59, der von Düsseldorf her kommt, ab dem Autobahnkreuz Monheim-Süd über die A542 und die A3 zur A1 im Kreuz Leverkusen umgeleitet. Die Durchfahrt nach Rheindorf und Wiesdorf über die A59 bleibt aber offen. Um auf die A1 zu gelangen, muss in dieser Zeit die Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum oder Leverkusen-Opladen benutzt werden. (ger)

Provisorische A1-1-Ausfahrt ab 4. Oktober

Die neue provisorische Ausfahrt von der A1 im Autobahnkreuz Leverkusen-West wird am Donnerstag, 4. Oktober, für den Verkehr freigegeben. Aus Richtung Köln können Fahrer die A1 Richtung Leverkusen und Düsseldorf dann direkt hinter der Rheinbrücke verlassen. Die bisherige Ausfahrt zur A59 wird gesperrt.Die neue Ausfahrt führt zum Westring. Von dort aus können Ziele in Leverkusen-Wiesdorf über die Rheinallee wie gewohnt erreicht werden. Wer nach Rheindorf, Monheim oder Düsseldorf , möchte, kann die A 59 wieder an der Rheinallee erreichen.Sperrung in Schlebusch vom 11. Juli an

Von Mittwoch an wird es in Schlebusch enger. Die Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) asphaltieren Teile der Oulustraße, der Bergischen Landstraße und der Mülheimer Straße neu. Gearbeitet wird in vier Bauabschnitten jeweils unter Vollsperrung. (Details finden Sie hier – hier klicken) Eine Durchfahrt in eine Richtung, wie es bis vor kurzem auf der Mülheimer Straße der Fall war, ist nicht möglich. Für jeden Bauabschnitt braucht die TBL etwa drei Wochen. Der erste Bauabschnitt befindet sich zwischen der Gezellinallee und der südlichen Einmündung Münsters Gässchen. (mbc)

Campusbrücke wieder geöffnet

Die Campusbrücke in Opladen kann nach einem Monat Sperrung wieder genutzt werden. Im Rahmen der Umgestaltung ist ein 40 Meter langes Teilstück der Brücke entfernt worden, das aber etwas verändert im Brückenpark wieder eingesetzt werden soll. Am Brückenende an der Friedrich-Liszt-Straße soll nun eine Rampe hinab zum künftigen Brückenpark angelegt werden. Beginnen soll der Bau des Brückenparks noch in diesem Sommer. (mw)

Radweg unter Rheinbrücke gesperrt

Die Bauarbeiten für die neue Rheinbrücke erfordern nun auch die bereits angekündigte Sperrung des Radwegs unter der Rheinbrücke. Die Route für Radfahrer entlang des Rheins zwischen Rheindorf und Wiesdorf ist seit Mittwoch, 30, Mai, um 14 Uhr nicht mehr befahrbar. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Frühjahr 2019.

Umleitungen für Radfahrer sind durch das Leverkusener Stadtgebiet und entlang des Radwegs an der Dhünn ausgeschildert. Die Schiffsbrücke an der Wuppermündung ist damit nur noch von Rheindorf aus erreichbar. (mbc)