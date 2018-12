Marathon-Training ab Januar

Für einen Marathon trainiert man nicht erst zwei Wochen vorher: Zur Vorbereitung auf den EVL-Halbmarathon, der am 16. Juni 2019 stattfinden wird, gibt es deswegen ab Januar die Möglichkeit, sich beim EVL-Lauftreff mit fachkundiger Beratung und Betreuung vorzubereiten. In Zusammenarbeit mit den Vereinen TuS Quettingen, TuS 82 Opladen, TV Witzhelden und Kieser Training Leverkusen kann so im ganzen Stadtgebiet trainiert werden. Die Anmeldung für den Halbmarathon ist geöffnet, weitere Informationen zum Lauftreff gibt es im Internet oder unter ? 0214 8684077. (pic)

www.leverkusen-

halbmarathon.de