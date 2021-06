Nach Absackung durch Pipelinebau: Fahrbahn an A3 wird Donnerstagnacht repariert

Leverkusen -

An dieser Stelle finden Sie einen Überblick über Baustellen, die in und um Leverkusen für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Sperrung durch Absackung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (24./25. Juni) von 18 bis 6 Uhr steht den Autofahrern und -fahrerinnen auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen dem Autobahndreieck Langenfeld und der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung. Die Autobahn GmbH Rheinland repariert in dieser Nacht die Fahrbahn im Bereich des Parkplatzes „Reusrather Heide“.

Dort befindet sich derzeit auf der mittleren Fahrspur eine leichte Absackung. Sie müsse „im Vorgriff auf eine mögliche Notmaßnahme dringend ausgebessert werden“, schreibt die Autobahn GmbH Rheinland muss. Damit soll sichergestellt werden, dass weiterhin die beiden linken Fahrspuren befahrbar bleiben.

Aktuell prüft die Autobahn GmbH Rheinland gemeinsam mit der NETG und einem externen Gutachter, ob die entstandenen Bruchstellen und Hohlräume im Fahrbahnuntergrund provisorisch verfüllt werden können. Ebenfalls geprüft wird, ob durch diese vorgezogene Maßnahme ggf. bis zur Sanierung des Untergrunds die derzeit gesperrten rechten Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben werden können. Parallel dazu wird ein Sanierungskonzept erarbeitet, um den Untergrund zu verfestigen und den beschädigten Fahrbahnaufbau zu erneuern.

Im Rahmen der Verlegung einer Gaspipeline von Voigtslach nach Paffrath hatte sich am 1. Juni ein Hohlraum neben der Fahrbahn an der A3 aufgetan. (red)

