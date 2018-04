Pflaster ebenfalls ausbessern

Das alte Pflaster der Fußgängerzone soll während des derzeit laufenden Umbaus gleich mit ausgebessert werden. Das schlägt die Opladener CDU in einem Antrag vor. Ratsherr Bernd Miesen regt darin an, kaputte, rote Pflastersteine durch intakte zu ersetzen, die für das neue, helle Band in der Mitte entfernt werden. Gerade an der Bahnhofstraße seien an einigen Stellen viele Steine stark beschädigt. Sinnvoll wäre es außerdem, wenn die Fugen, wo nötig, wieder verfüllt würden, damit die roten Steine fester im Pflasterbett liegen. Für die CDU bietet es sich an diese Arbeiten im Rahmen der Erneuerung gleich mit zu erledigen. (hz)