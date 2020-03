Rhein-Wupper: Jugendliche für Ausbildung begeistern

Rhein-Wupper -

In einer „Woche der Ausbildung“ will die Agentur für Arbeit von Montag bis Freitag, 16. bis 20. März, mit vielen Beratungs- und Informations-Angeboten schwerpunktmäßig auf die Bedeutung der dualen Ausbildung aufmerksam machen und Schulabgänger und Arbeitgeber vermitteln. In der Hauptagentur in Bergisch Gladbach gibt es ebenso Vorträge, Infostände und Workshops wie in der Niederlassung der auch für Burscheid und Leichlingen zuständigen Arbeitsagentur in Leverkusen.

Im Berufsinformationszentrum an der Bensberger Straße 85 in Bergisch Gladbach hängt eine Wäscheleine mit offenen Ausbildungsstellen. Jugendliche erhalten ohne Termin oder Anmeldung Beratungen. Themen von Infoveranstaltungen am Nachmittag sind am Montag Vorstellungsgespräche, Dienstag Berufe im Gesundheitswesen, Mittwoch Berufe in Uniform, Donnerstag Grüne Berufe und Freitag von 10 bis 13 Uhr ein Bewerbungsmappen-Check.

In Leverkusen finden in Kooperation mit dem Probierwerk in der Neuen Bahnstadt in Opladen, Stauffenbergstraße 14-20, Veranstaltungen und Workshops statt, zu denen man sich unter Angabe von Namen, Schule und Klasse bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur anmelden muss (Adresse unten). Schwerpunktthemen und -branchen sind unter anderem am Montag Erneuerbare Energien, Dienstag Heizung & Sanitär (11 bis 13 Uhr) und Tischler (14 bis 17 Uhr), Mittwoch App- und Mediengestaltung und Online-Marketing (10 bis 12 Uhr), Donnerstag Maler und Lackierer (10 bis 13 Uhr) und Freitag 3D-Druck (11 bis 13 Uhr). (hgb)

