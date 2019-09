Rheinufer, Karneval, Fähre: 6 Dinge, die Sie in Leverkusen ausprobieren müssen

Leverkusen -

Selbst wer schon länger in Leverkusen lebt und sich gut in seiner Heimatstadt auskennt, kann mit etwas gutem Willen immer noch Neues entdecken. Ein paar Beispiele:

Schiffsbrücke



Die Schiffsbrücke in der alten Wuppermündung Ralf Krieger Foto:

Die Schiffsbrücke in der alten Wuppermündung ist nur am Wochenende passierbar, da dann von einem Förderverein geöffnet und betreut. Ein schöner Ort für einen Ausflug und eine kleine Einkehr zwischen Rheindorf und Wiesdorf. Wegen der Rheinbrückenbaustelle zurzeit aber von Wiesdorf nicht erreichbar.

Hitdorfer Rheinufer



Das Rheinufer in Hitdorf Ralf Krieger Foto:

Das Rheinufer in Hitdorf, am Wochenende und oft auch abends überaus belebt, kann tagsüber ein beinahe romantischer Ort der Ruhe sein. Ein Platz, um herunterzukommen und abzuschalten.

Die Gezelinquelle

Die Gezelinquelle Ralf Krieger Foto:

Die Gezelinquelle an der gleichnamigen Kapelle am Rande des Bürgerbuschs bei Alkenrath fördert angeblich Wasser mit Heilkraft zutage, das vor allem bei Augenleiden und Kinderkrankheiten hilft. Natürlich auch bei diesem Wundermittel: Man muss halt daran glauben.

Hitdorfer Fähre



Fähre Hitdorf Ralf Krieger Foto:

Die Hitdorfer Fähre mit dem wohlklingenden Namen Fritz Middelanis fährt täglich ab 6 Uhr (am Wochenende ab 9 Uhr) nach Köln-Langel und zurück. Eine beliebte Rheinüberquerung vor allem bei Radfahrern auf dem Weg nach Zons. Und mitunter eine entspannte Alternative zur zugestauten Rheinbrücke.

Bergische Landstraße



Die Bergische Landstraße Britta Berg Foto:

Die Bergische Landstraße in Schlebusch ist auch mal eine Alternative zu den Einkaufszentren in Wiesdorf und Opladen. Hier „im Dorf“ geht es etwas gemächlicher, entschleunigt zu und die Großstadt hat ein kleinstädtisches Flair.

Der Leverkusener Karneval



Karneval in Leverkusen (Archivbild) Ralf Krieger Foto:

Karnevalsexpeditionen in einen anderen Stadtteil gefällig? In Wiesdorf, Opladen, Schlebusch (im Bild), Hitdorf und Lützenkirchen ziehen eigene Karnevalszüge. Ein fröhlich bunter Besuch in einem anderen Stadtteil birgt einen Hauch von Exotik.