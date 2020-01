Leverkusen -

Katze oder Koala – wenn Tiere in Not sind, kann und will Marcus Barke nicht wegsehen. Seit Wochen beschäftigen den Chef der Dogman Tierhilfe nicht nur seine Rettungseinsätze im Gebiet rund um Leverkusen und Leichlingen, sondern auch die Bilder der Millionen bei den australischen Buschfeuern schwer verletzten oder gestorbenen Tiere. „Für Menschen gibt es einen weltweiten Katastrophenschutz“, erklärt Barke. „Für Tiere nicht.“

15.000 Euro gesammelt

Deswegen hat die Dogman Tierhilfe sich mit drei weiteren Organisationen zusammengeschlossen, darunter die sehr aktive Berufstierrettung Rhein Neckar, die bereits viel Unterstützung durch Behörden erhält. Über eine gemeinsame Spendensammlung zugunsten der australischen Tierwelt sind bereits knapp 15 000 Euro zusammen gekommen, mehr als 900 Menschen haben sich beteiligt. „Geld ist unseres Wissens nach aber gar nicht das größte Problem in Australien“, sagt Barke. „Die Katastrophe läuft seit September, die Retter sind einfach kräftemäßig am Ende und brauchen Unterstützung.“

Mit der Dogman Tierhilfe ist Marcus Barke im ehrenamtlichen Einsatz für heimische Tiere – und bald auch in Australien. Britta Berg Foto:

Also haben sich die Organisationen entschieden, mit insgesamt sechs Leuten nach Australien zu fliegen und selbst Hand anzulegen. „Das wird sicher eine ganz harte Schule und wir werden an unsere Grenze gehen müssen“, sagt der Leverkusener. „Aber in jeder Stunde, die wir die örtlichen Rettungskräfte ablösen können, können die wieder neue Kraft sammeln.“

Ehrenamtliche Hilfe Die Dogman Tierhilfe ist ein ehrenamtlicher Verein aus Leverkusen, der sich im Einsatzgebiet zwischen Remscheid, Monheim und Bergisch Gladbach um Tiere in Not kümmert. Dazu gehört vor allem das Bergen, Retten und Sichern von Haustieren aber auch von Wildtieren und Wildvögeln, sowie die Suche von entlaufenen Hunden und Katzen. Die Notrufnummer wie auch das Spendenkonto für die heimische Tierrettung und den Australien-Einsatz ist im Internet zu finden. (stes) http://www.dogman-tierhilfe.de



Eine solche Aktion braucht eine gewisse Vorbereitung: Zunächst wurde Kontakt zu australischen Tierrettungsorganisationen aufgenommen, um herauszufinden, wo Hilfe gebraucht wird. Hier findet bereits ein enger Austausch statt. „Die warten händeringend auf unsere Ankunft“, sagt Barke. Aktuell werden noch internationale Führerscheine und Reisepässe organisiert und geklärt, welche Ausrüstung man mit einführen darf – zum Beispiel Wärmebildkameras. Je nachdem, wie schnell sich das alles bewerkstelligen lässt, soll es am 16., spätestens aber am 18. Januar los gehen.

Der Aufenthalt der deutschen Helfer Down Under soll dann etwa zehn bis 14 Tage dauern. In der Zeit wollen Barke und seine Kollegen Wassertanks verteilen, abgebrannte Gebiete nach überlebenden Tieren durchsuchen und verletzte Tiere zu Hilfsstationen transportieren. „Natürlich werden wir nicht den Feuerwehrmännern zwischen den Füßen stehen“, versichert Barke. Unter den deutschen Helfern sei auch ein ehemaliger Feuerwehrmann sowie Retter, die bereits in Krisengebieten unterwegs waren. „Das läuft schon alles koordiniert ab.“

Hoffnung auf mehr Anerkennung

Die vier Organisationen sehen ihren Einsatz als Deutschlands Beitrag zur australischen Krisenhilfe. Darüber hinaus hofft Barke, dass die Tierrettung hierzulande einmal ein offiziell anerkannter Beruf mit staatlicher Unterstützung wird. Dazu gehöre dann eben auch der Katastrophenschutz im Ausland. Für Menschen, wie für Tiere.