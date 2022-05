„Es geht nicht mehr anders“: Leverkusener Tafel stoppt Aufnahme neuer Bedürftiger

Leverkusen -

Noch bevor die Ausgabestelle der Tafel in Wiesdorf öffnet, hat sich ein Pulk vor dem Tor gebildet. Die ersten zwei Frauen, die in der Dönhoffstraße am Montag um 14 Uhr drankommen, warten geduldig auf die volle Lebensmitteltasche. Tupperdosen werden rübergereicht, Kräutertöpfchen wandern in fremde Hände. Weniger Lebensmittel, aber immer mehr Menschen: Die Tafel in Leverkusen kommt an ihre Grenzen und hat die Reißleine gezogen. Für drei Monate werden keine neuen Kundinnen und Kunden mehr angenommen.