„Fassungslos über Grabschändung“: Bronzen von Leverkusener Friedhof gestohlen

Leverkusen -

Am Tag zuvor war er noch am Grab seiner Eltern und seiner Ehefrau auf dem katholischen Friedhof Auf’m Berg in Steinbüchel gewesen: Wie jeden Freitag machte Hans Steinbüchel sauber und brachte ein neues Licht. Als er am nächsten Morgen zwischen zehn und elf Uhr erneut zu den Gräbern ging, hat er schon „von Weitem gesehen, dass da was nicht stimmt“. Die Grableuchte, eine Blumenvase und der große hochwertige Blumenkübel – alles aus Bronze – waren weg. Rausgebrochen aus der Marmorplatte.