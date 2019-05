„Klasse Deutsch“ läuft im Scala

Das Scala Cinema Leverkusen zeigt seit dem 16. Mai den Film „Klasse Deutsch“. Die Schwarz-Weiß-Doku begleitet eine Schulklasse in Chorweiler, in der Kinder aus aller Welt auf das deutsche Schulsystem vorbereitet werden. Regisseur Florian Heinzen-Ziob fängt den Schulalltag ein und porträtiert die Lehrerin Ute Vecchio, die alles daran setzt, den Schülern die deutsche Sprache näher zu bringen. Am Montag, 27. Mai, findet ab 18.15 Uhr eine Kinotour im Scala in Anwesenheit des Regisseurs statt. (rog)