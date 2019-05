„Rocahood“ für stabile Kulturszene

Um die Musikkultur der Stadt zu innovieren, setzen die Veranstalter des „Rocahood“ Festivals auf ein vielfältiges Programm. Am 1. Juni geht die Veranstaltungsreihe in die vierte Runde. Dieses Jahr wird das Newcomer-Festival im Saal Norhausen stattfinden. Vor allem Musik- und Festival-Liebende aus dem Rheinland wolle man mit dem Programm erreichen. „Dieses Jahr werden sieben Bands und Künstler – mit ihrer Musik aus den Genres Indie, Reggae, Garage, Hardrock und vielem mehr – die Besucher unterhalten“, erklärte Veranstalter Varol Kiyar.

Im Fokus des Events stehen junge und motivierte Künstler, die mit ihrem musikalischen Beitrag etwas für den Erhalt einer stabilen Kulturszene in der Region tun wollen: „Die Veranstaltungsmarke „Rocahood“ gibt den Künstlern zudem die Möglichkeit, sich als Newcomer zu etablieren.“ Karten sind im Vorverkauf für zwölf Euro erhältlich. Wer spontan kommen möchte, kann an der Abendkasse Karten für 15 Euro erwerben. Informationen zum Line Up sind auf der Festival-Website zu finden. Das Vorprogramm startet um 17.30 Uhr , die Haupt-Acts folgen ab 20 Uhr. (lgl) www.rocahood.de