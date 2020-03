78 Personen in häuslicher Quarantäne: Zweite Frau in Leverkusen mit Corona infiziert

In Leverkusen ist am Dienstag der erste Coronafall bekannt geworden. Hier halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Mittwoch, 11. März: Zweiter bestätigter Fall

In Leverkusen gibt es nun einen zweiten bestätigten Coronafall. Eine 62-jährige Frau hatte Kontakt zu dem bereits an Corona erkrankten 81-jährigen Patienten. Die Frau befindet sich nach Angaben der Stadtverwaltung in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt aktuell die weiteren Kontaktpersonen der Frau. Derzeit befinden sich 78 Personen in häuslicher Quarantäne in Leverkusen. (aga)

Dienstag, 10. März: Aktuell 60 Leverkusener in häuslicher Quarantäne

Am Dienstagnachmittag hat die Stadt bekannt gegeben, mit welchen Maßnahmen sie die Ausbreitung des Virus verlangsamen und eindämmen möchte. Auch gab das Klinikum weitere Details zu dem Gesundheitszustand der beiden Corona-Infizierten bekannt. Alle Infos finden Sie hier.

Dienstag, 10. März: Erster Coronafall in Leverkusen

Am Dienstagvormittag wurde bekannt, dass es mittlerweile auch einen ersten Infizierten in Leverkusen gibt. Wie die Stadt mitteilt, ist ein 81-Jähriger erkrankt, der kürzlich aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist. Er wurde am Montagabend positiv getestet. Am Dienstagnachmittag will die Stadt bei einer Pressekonferenz weitere Informationen veröffentlichen.

Krisenstab tagt



Der mit Corona infizierte Leichlinger liegt nach Angaben der Kplus-Pressesprecherin nicht im Remigius-Krankenhaus, wie ursprünglich berichtet. Am Dienstagvormittag tagt der Krisenstab zu dem Thema.



Montag, 9. März: Krisenstab eingerichtet



Die Stadt Leverkusen richtet einen Krisenstab ein. Das ist am Montagabend im Schulausschuss verkündet worden. Grund ist, dass das Coronavirus durch die Infizierung zweier Leichlinger näher an und in die Stadt gerückt ist.

Am Montagnachmittag war bekannt geworden, dass sich ein 62-jähriger Mann aus Leichlingen mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Laut Informationen des Rheinisch-Bergischen Kreises soll er sich in häuslicher Quarantäne befinden. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut. Am späten Abend wurde ebenfalls bekannt, dass sich ein zweiter Mann aus Leichlingen mit dem Virus angesteckt hatte.



Wie der Rheinisch-Bergische Kreis bestätigt, war der 58-Jährige bereits seit dem 2. März krankgeschrieben und mit starken Erkältungssymptomen zu Hause geblieben. In der Nacht von Sonntag auf Montag habe sich sein Zustand allerdings verschlechtert. Er wurde per Rettungswagen stationär isoliert aufgenommen.



In Quarantäne



Die Ehefrau des Mannes steht unter häuslicher Quarantäne, der Patient bleibt weiterhin in isolierter stationärer Behandlung, so die Mitteilung des Rheinisch-Bergischen Kreises. In Leverkusen gab bislang noch keinen Fall einer Coronaerkrankung.

Dezernent Marc Adomat betonte beim Schulausschuss ebenfalls, dass es Notfallpläne für Schulen und Kindergärten gebe. Sollte es zukünftig zu einer Erkrankung innerhalb einer Schule oder einer Kindertagesstätte kommen, würden diese geschlossen. (stes/aga)