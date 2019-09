Alles Bio und aus der Region

Wenn eine komplette dritte Klasse „Ja“ ruft, kann das schon mal ganz schön laut werden. Am Mittwoch konnte vermutlich ganz Schlebusch die Schulkinder hören, die mit Markus Haxter Nudeln zubereiteten. Der Meisterkoch hat selbst drei Kinder, und das Kochen mit ihnen ist für ihn „Herzenssache“. Organisiert wurde das Mittagessen an der frischen Luft von den ökologischen Landbauverbänden aus Nordrhein-Westfalen, dem Landwirtschaftsministerium und der Landwirtschaftskammer. Die Initiatoren veranstalten nun schon zum zwanzigsten Mal die „Aktionstage Ökolandbau“. Alles, was an diesem Tag auf dem Lindenplatz gekocht wird, ist Bio, und vieles auch regional. Der lokale Bioladen hat die Zutaten beigesteuert.

Am Anfang dürfen die Kinder verschiedene Öle probieren, besonders neugierig werden sie beim „Motoröl“. Der achtjährige Leon freut sich: „Das möchte ich probieren!“ Natürlich handelt es sich bei der dunkelgrünen Flüssigkeit nicht um Motor-, sondern um Kürbiskernöl.

Dann brät Markus Haxter in einer großen Pfanne Zwiebeln, Möhren und Paprika an. Hinzu kommen Hackfleisch und Speck. Michael Morawietz, Sprecher der Aktionstage-Partner, betont, dass Tiere es in der Öko-Haltung besser hätten. Kühe, Schweine und Hühner bekämen Auslauf, im Gegensatz zum Großteil der Nicht-Bio-Haltung. Im Jahr 2018 seien in NRW täglich circa fünf Bauernhöfe auf biologische und nachhaltige Wirtschaft umgestellt worden. Das Ziel sei es, bis 2030 zwanzig Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in NRW auf diese Art und Weise zu nutzen.

Die Aktionstage sollen aufklären und für Transparenz sorgen. Viele Bio-Bauernhöfe öffnen ihre Pforten. Bis zum 15. September finden noch Veranstaltungen statt. www.oekolandbau-nrw.de